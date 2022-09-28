18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

«Электронный сбор» стартует в Нижнем

Поделиться:

Осенняя акция «Электронный сбор» пройдет в столице Приволжья. 2 октября горожане смогут сдать на переработку ненужную бытовую технику и электронику, гаджеты и даже детские пластиковые игрушки.

 

Акция пройдет на парковках крупных торговых центров, а также на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками. Время работы акции — с 13:00 до 15:00.

Технику можно сдать на парковках:

  • ТЦ «Седьмое небо» (напротив вывески H&M),
  • ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией),
  • ТЦ «Небо» (наземная, на Крупской),
  • ТРЦ «Жар-птица» (со стороны площади Советской),
  • у центральных входов в Автозаводский и Сормовский парки.

По словам организаторов, переработка позволяет вернуть в производство сырье: пластмассы и металлы. Также предотвращает попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов



 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: