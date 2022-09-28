«Электронный сбор» стартует в Нижнем

Осенняя акция «Электронный сбор» пройдет в столице Приволжья. 2 октября горожане смогут сдать на переработку ненужную бытовую технику и электронику, гаджеты и даже детские пластиковые игрушки.
Акция пройдет на парковках крупных торговых центров, а также на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками. Время работы акции — с 13:00 до 15:00.
Технику можно сдать на парковках:
- ТЦ «Седьмое небо» (напротив вывески H&M),
- ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией),
- ТЦ «Небо» (наземная, на Крупской),
- ТРЦ «Жар-птица» (со стороны площади Советской),
- у центральных входов в Автозаводский и Сормовский парки.
По словам организаторов, переработка позволяет вернуть в производство сырье: пластмассы и металлы. Также предотвращает попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.
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Фото: архив организаторов
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