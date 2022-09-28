«Электронный сбор» стартует в Нижнем

Акция пройдет на парковках крупных торговых центров, а также на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками. Время работы акции — с 13:00 до 15:00.

Технику можно сдать на парковках:

ТЦ «Седьмое небо» (напротив вывески H&M),

ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией),

ТЦ «Небо» (наземная, на Крупской),

ТРЦ «Жар-птица» (со стороны площади Советской),

у центральных входов в Автозаводский и Сормовский парки.

По словам организаторов, переработка позволяет вернуть в производство сырье: пластмассы и металлы. Также предотвращает попадание в атмосферу, почву и воду опасных отходов.





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Фото: архив организаторов





