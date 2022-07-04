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Проектирование национального парка в Нижнем завершат в 2022 году

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В конце этого года завершится проектирование нижегородского национального парка. Об этом сообщил губернатор региона.

 

В этом году планируют определить границы парка, а также режим и зонирование особо охраняемой природной территории.

«В 2021 году одобрены пять территорий: Килемарский, Камско-Бакалдинский, Заволжский, Пустынский и Ичалковский участки. Завершить работы по проектированию национального парка планируется до конца 2022 года», — рассказал губернатор.

Проектирование проводит ФГБУ «ВНИИ Экологии», подведомственной организацией Минприроды России.



 

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Фото: unsplash

 

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