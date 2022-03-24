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Экология

В Парке науки ННГУ пройдет фестиваль об экологии «Зеленая неделя. Климат и вода»

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С 4 по 8 апреля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль об экологии «Зеленая неделя. Климат и вода». Главные темы фестиваля — вопросы устойчивого развития, защиты окружающей среды, изменения климата, качества воды и биоразнообразия.

 

В этом году команда проекта расскажет о том, как климатические изменения влияют на водную оболочку нашей планеты.

В программе:

  • лекция Алексея Водовозова «Как выкидывать лекарства»;
  • лекции от ученых из Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Института прикладной физики РАН;
  • экскурсии на Слудинскую водопроводную станцию, снабжающую питьевой водой верхнюю часть Нижнего Новгорода;
  • экскурсия в эколого-аналитическую лабораторию мониторинга и защиты окружающей среды Мининского университета и многое другое.

Подробную программу «Зеленой недели» можно найти по ссылке. Вход на события бесплатный, но необходима регистрация.



 

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Фото: pexels

 

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