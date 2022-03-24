В Парке науки ННГУ пройдет фестиваль об экологии «Зеленая неделя. Климат и вода»

В этом году команда проекта расскажет о том, как климатические изменения влияют на водную оболочку нашей планеты.

В программе:

лекция Алексея Водовозова «Как выкидывать лекарства»;

лекции от ученых из Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Института прикладной физики РАН;

экскурсии на Слудинскую водопроводную станцию, снабжающую питьевой водой верхнюю часть Нижнего Новгорода;

экскурсия в эколого-аналитическую лабораторию мониторинга и защиты окружающей среды Мининского университета и многое другое.

Подробную программу «Зеленой недели» можно найти по ссылке. Вход на события бесплатный, но необходима регистрация.







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Фото: pexels