В Парке науки ННГУ пройдет фестиваль об экологии «Зеленая неделя. Климат и вода»

С 4 по 8 апреля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль об экологии «Зеленая неделя. Климат и вода». Главные темы фестиваля — вопросы устойчивого развития, защиты окружающей среды, изменения климата, качества воды и биоразнообразия.
В этом году команда проекта расскажет о том, как климатические изменения влияют на водную оболочку нашей планеты.
В программе:
- лекция Алексея Водовозова «Как выкидывать лекарства»;
- лекции от ученых из Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Института прикладной физики РАН;
- экскурсии на Слудинскую водопроводную станцию, снабжающую питьевой водой верхнюю часть Нижнего Новгорода;
- экскурсия в эколого-аналитическую лабораторию мониторинга и защиты окружающей среды Мининского университета и многое другое.
Подробную программу «Зеленой недели» можно найти по ссылке. Вход на события бесплатный, но необходима регистрация.
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Фото: pexels
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