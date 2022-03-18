В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору нерабочей электроники и бытовой техники

На акции можно сдать любую нерабочую электронику и бытовую технику: от мобильных телефонов до пылесосов и компьютеров.

Сдать электронику можно будет на парковках торговых центров:

парковка ТРЦ «Седьмое небо», (напротив вывески H&M)

парковка ТРЦ «МЕГА» (рядом с экостанцией)

парковка ТРК «Небо» наземная (рядом с улицей Крупская)

парковка ТРЦ «Жар-Птица» (со стороны площади Советской)

парковка Автозаводского парка (у центрального входа)

парковка Сормовского парка (у центрального входа)

За шесть акций «Электронный сбор» жители Нижегородской области собрали и отправили на переработку более 10 тонн техники. Также, на акции можно сдать старые пластиковые карты и компакт-диски. Они отправятся в «Экотакси НН», а затем — к заготовителю и на переработку.





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Фото: Instagram «Экостолица»