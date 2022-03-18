В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору нерабочей электроники и бытовой техники

27 марта в Нижнем Новгороде можно сдать на переработку нерабочую электронику и бытовую технику. Акция «Электронный сбор» от команды «Нижний Новгород - экологическая столица» пройдет уже в седьмой раз.
На акции можно сдать любую нерабочую электронику и бытовую технику: от мобильных телефонов до пылесосов и компьютеров.
Сдать электронику можно будет на парковках торговых центров:
- парковка ТРЦ «Седьмое небо», (напротив вывески H&M)
- парковка ТРЦ «МЕГА» (рядом с экостанцией)
- парковка ТРК «Небо» наземная (рядом с улицей Крупская)
- парковка ТРЦ «Жар-Птица» (со стороны площади Советской)
- парковка Автозаводского парка (у центрального входа)
- парковка Сормовского парка (у центрального входа)
За шесть акций «Электронный сбор» жители Нижегородской области собрали и отправили на переработку более 10 тонн техники. Также, на акции можно сдать старые пластиковые карты и компакт-диски. Они отправятся в «Экотакси НН», а затем — к заготовителю и на переработку.
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Фото: Instagram «Экостолица»
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