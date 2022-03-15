Нижегородские проекты попали в «Список бережных инициатив»

Ранее проект «Теперь так» запустил опрос в результате которого составили «Список бережных инициатив». Нижегородцы могли рассказать о проектах, инициативах или решениях, которые повлияли на экологию или общество в 2021 году.

В общей сложности из 48 областей России было получено 1028 ответов.

В результате в Список бережных инициатив вошли 224 инициативы, реализованные в 2021 году и направленные на сохранение экосистем, просвещение населения, предотвращение изменения климата, решение социальных проблем и помощь нуждающимся.

Список не является рейтингом проектов и решений, поэтому не учитывает количество упоминаний той или иной инициативы.

«Сегодня как никогда мы должны продолжить работу для достижения целей устойчивого развития. Чтобы иметь надежду жить в устойчивом и справедливом мире, в котором нет места для любых форм насилия и неравенства», — добавила соосновательница бюро «Теперь так» Екатерина Колчанова.

Какие нижегородские инициативы попали в список?

«Ветмобиль» — мобильный комплекс для оказания ветеринарной помощи бездомным животным;

— мобильный комплекс для оказания ветеринарной помощи бездомным животным; «Электронный сбор»

экологические уроки от организации «Нижний Новгород — экологическая столица»





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: архив организаторов