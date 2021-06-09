Для сохранения популяции сов в Нижегородской области перенесли рубку деревьев

В Богородском районе для сохранения популяции сов перенесли запланированную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году на лесном участке, предназначенном под рубку деревьев, было обнаружено совиное гнездо длиннохвостой неясыти с птенцами. После встречи с орнитологами принято решение о переносе мероприятий по рубке до осени. К этому времени птенцы подрастут и покинут свой дом», — пояснил руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин.
Орнитологи провели кольцевание птенцов — это позволит отслеживать их миграцию и следить за появлением нового потомства. Также, специалисты по охране дикой природы напоминают, что сейчас многие птенцы учатся летать — при обнаружении таких птиц, помогать им не нужно.
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Фото: sibirds.ru
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