Для сохранения популяции сов в Нижегородской области перенесли рубку деревьев

«В этом году на лесном участке, предназначенном под рубку деревьев, было обнаружено совиное гнездо длиннохвостой неясыти с птенцами. После встречи с орнитологами принято решение о переносе мероприятий по рубке до осени. К этому времени птенцы подрастут и покинут свой дом», — пояснил руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин.

Орнитологи провели кольцевание птенцов — это позволит отслеживать их миграцию и следить за появлением нового потомства. Также, специалисты по охране дикой природы напоминают, что сейчас многие птенцы учатся летать — при обнаружении таких птиц, помогать им не нужно.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: sibirds.ru