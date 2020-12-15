Парк «Швейцария» войдет в «Большую российскую экологическую тропу»

В России существует большая система особо охраняемых природных территорий. Организаторы проекта «Большой российской экологической тропы» планируют создать единую систему навигации для экотуристов и сделать экологический туризм одним из приоритетных направлений для развития в ближайшее время. Кроме того, «Большая российская экологическая тропа» может войти в книгу рекордов Гиннеса по протяженности.

«Швейцария» уже де-факто входит в «Большую российскую экологическую тропу», потому что это точка, откуда можно начинать исследование краснокнижных растений на Волге. Здесь будут комфортные условия, павильоны», — описывает маршрут исполняющий обязанности председателя «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

«Швейцария» — крупнейший парк Нижнего Новгорода и важная часть структуры зеленого каркаса города. Его общая площадь 52,2 гектара. Работы по комплексному благоустройству будут закончены к юбилею города.

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Фото: Нижний800