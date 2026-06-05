В 2021 году в здании произошел пожар (площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м). В начале 2026-го началось возрождение Дома чекиста, но уже в статусе жилого комплекса. Проект получил название «Легенда» (строительство еще идет). Новый дом рассчитан на 77 квартир с пентхаусами и индивидуальными террасами.

Предполагается, что жилой комплекс сохранит эстетику конструктивизма, за это отвечает команда бюро «Архстрой» под руководством известного нижегородского архитектора Александра Дехтяра (среди сотен проектов – выставочный комплекс Нижегородской ярмарки и здание Центра международной торговли). Благоустройством двора занимается бюро «ГОРА» Станислава Горшунова (нашего лауреата «ТОП 50»), который разрабатывал проекты реконструкции концертного зала «Юпитер», Нижегородской филармонии, киноцентра «Рекорд», например. Концепция внутренней территории комплекса предусматривает аутентичную мозаику и элементы, характерные для 1930-х годов.

Команда застройщика Группа компаний V8: «Сегодня проект находится на одном из самых тонких и ответственных этапов – этапе комплексной реконструкции исторического объекта. Работа с архитектурным наследием такого уровня требует совершенно иного подхода по сравнению с классическим девелопментом: здесь важна не скорость, а точность, внимание к деталям и уважение к подлинной архитектуре здания. На объекте уже проведен значительный объем подготовительных и исследовательских работ, связанных с анализом конструкций, состоянием здания и последующей адаптацией объекта к современному формату элитного жилого комплекса. Следующие этапы будут сосредоточены на деликатном восстановлении архитектурного облика здания, интеграции современных инженерных решений и формировании будущей внутренней среды комплекса. Важно понимать, что «Легенда» – это не проект «быстрого строительства». Это практически коллекционная архитектурная работа, где каждый этап требует высокой степени экспертизы и участия специалистов в области реконструкции, архитектуры и городской среды».