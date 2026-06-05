Вспомнили прошлое и заглянули в будущее Дома чекиста.
Здание на Малой Покровской, 16 было построено в 1932 году по проекту архитектора Александра Тюпикова. В конструктивистском доме-коммуне для сотрудников НКВД, кроме квартир, были гостиничные номера, клуб, театральный и спортивный залы, библиотека, столовая, тир. К своему 50-летию Дом чекиста (тогда уже Дом культуры ГУВД) получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
В 2021 году в здании произошел пожар (площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м). В начале 2026-го началось возрождение Дома чекиста, но уже в статусе жилого комплекса. Проект получил название «Легенда» (строительство еще идет). Новый дом рассчитан на 77 квартир с пентхаусами и индивидуальными террасами.
Предполагается, что жилой комплекс сохранит эстетику конструктивизма, за это отвечает команда бюро «Архстрой» под руководством известного нижегородского архитектора Александра Дехтяра (среди сотен проектов – выставочный комплекс Нижегородской ярмарки и здание Центра международной торговли). Благоустройством двора занимается бюро «ГОРА» Станислава Горшунова (нашего лауреата «ТОП 50»), который разрабатывал проекты реконструкции концертного зала «Юпитер», Нижегородской филармонии, киноцентра «Рекорд», например. Концепция внутренней территории комплекса предусматривает аутентичную мозаику и элементы, характерные для 1930-х годов.
Команда застройщика Группа компаний V8: «Сегодня проект находится на одном из самых тонких и ответственных этапов – этапе комплексной реконструкции исторического объекта. Работа с архитектурным наследием такого уровня требует совершенно иного подхода по сравнению с классическим девелопментом: здесь важна не скорость, а точность, внимание к деталям и уважение к подлинной архитектуре здания. На объекте уже проведен значительный объем подготовительных и исследовательских работ, связанных с анализом конструкций, состоянием здания и последующей адаптацией объекта к современному формату элитного жилого комплекса. Следующие этапы будут сосредоточены на деликатном восстановлении архитектурного облика здания, интеграции современных инженерных решений и формировании будущей внутренней среды комплекса. Важно понимать, что «Легенда» – это не проект «быстрого строительства». Это практически коллекционная архитектурная работа, где каждый этап требует высокой степени экспертизы и участия специалистов в области реконструкции, архитектуры и городской среды».
Во время подготовки авторы проекта изучали архивные чертежи, исторические фотографии, проектную документацию разных периодов, а также сохранившиеся элементы самого здания. Все это нужно, чтобы воссоздать архитектурную идентичность здания: основные композиционные решения, историческую пластику фасадов и, например, характер остекления.
Команда застройщика Группа компаний V8: «Одновременно проект предполагает деликатную адаптацию здания к современному сценарию жизни. Исторический объект должен не просто сохраняться как памятник, а снова стать полноценным жилым пространством высокого уровня. Поэтому внутри появятся современные инженерные системы, новые сценарии приватности, комфорта и безопасности. Дом сохраняет свою эпоху, но начинает звучать актуально. В проекте участвуют архитекторы с серьезной экспертизой в области работы с исторической средой и наследием русского авангарда. В частности, к разработке концепции общественных пространств и мест общего пользования привлечен Алексей Гинзбург, чья профессиональная деятельность во многом связана с сохранением и переосмыслением архитектуры конструктивизма».
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