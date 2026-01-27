«Останется только имя»: идем на лекцию-стендап о топонимике от Павла Гнилорыбова

На встрече с историком и главредом одного из крупнейших проектов про архнаследие страны «Архитектурных излишеств» будем разбираться в происхождении названий улиц, городов, СНТ и остановок, даже как будто ничего не означающих (вроде «38 километр» и «Сады»).
А еще сравним современные топонимы с историческими и узнаем, чем руководствовались, давая имена улицам и целым городам в 18–19 веках. В том числе, конечно, в Нижегородской области. Например, в Арзамасе есть улица Национальный порядок, севернее расположено село Питер, а в Сеченовском районе до 2008 года существовала деревня Калифорния (местный помещик побывал в Америке в 19 веке и так впечатлился поездкой, что дал деревне имя штата), но среди местных название не прижилось.
Павел Гнилорыбов
историк
Топонимика – это язык, на котором пространство общается с прохожими. Больше года собирал на карте России странные, необычные и впечатляющие названия. Решил объединить их в одну более-менее системную вещь. Поговорим, конечно, и о том, как называли улицы и города в позапрошлом веке и раньше. Лекция пока была только один раз, в Калининграде. Там зал очень много смеялся.
Когда: 31 января в 14:00
Где: ДК Центр, Большая Покровская, 20Б
16+
