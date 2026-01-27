«Останется только имя»: идем на лекцию-стендап о топонимике от Павла Гнилорыбова

историк

Топонимика – это язык, на котором пространство общается с прохожими. Больше года собирал на карте России странные, необычные и впечатляющие названия. Решил объединить их в одну более-менее системную вещь. Поговорим, конечно, и о том, как называли улицы и города в позапрошлом веке и раньше. Лекция пока была только один раз, в Калининграде. Там зал очень много смеялся.