Коммуналка, музей спорта, кузница

Уникальность здания, помимо необычной архитектуры, и в полной смене его предназначения: по воспоминаниям старожилов, в первые годы советской власти в башне площадью 36 (!) кв. метров были оборудованы квартиры. В 2000 году бывшую «коммуналку» внесли в список вновь выявленных архпамятников, а в 2011-м – исключили из него. Долгое время строение выглядело заброшенным и забытым, но два года назад СМИ сообщали о намерении директора Андрея Гоголева, чемпиона мира по боксу, отремонтировать его и сделать в нем офис (а позже – музей спорта). Бывшее спиртохранилище вернули на баланс области и реконструировали (провели газ и прочие коммуникации), однако с музеем не сложилось из-за уж слишком скромных площадей.