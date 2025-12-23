Коммуналка, музей спорта, кузница

Краевед, экскурсовод Павел Баринов вместе с уличным художником Максом BMS устанавливают самодельные мемориальные таблички там, где они, по их мнению, особенно нужны (Павел пишет текст, Макс делает сами доски). И вот очередное напоминание появилось на двухэтажной башне из красного кирпича (Ошарская, 15Д), затерявшейся среди гаражей близ «Водника».
Это все, что осталось от легендарного Спиртоочистительного завода Александра Долгова, основанного в 1885 году и производившего в начале прошлого века 300 тыс ведер водки в год (лучшей в дореволюционной России!). Очистка и розлив – на передовом французском оборудовании, вода – из собственного артезианского колодца. Как именно была устроена цистерна доподлинно неизвестно. В аналогичных инженерных сооружениях тех времен находились металлические резервуары, которые устанавливались на балки. Никаких артефактов былых времен внутри башни обнаружено не было: «учитывая размер здания, вероятно, там хранился не 40-градусный напиток, а неразбавленный спирт высокой крепости».
Павел Баринов
Краевед
Долгов во многом действовал как первопроходец. В конце 19 века спиртные напитки еще вовсю производились методом дистилляции. Наш же земляк внедрял более передовую технологию ректификации (ту, по которой производят 9 из 10 крепких напитков сейчас). В 1889 году «Столовое вино» Долгова ждал главный триумф – «Гран-При» на Всемирной выставке в Париже. Де-факто оно было признано лучшим в России. Между прочим, это та самая выставка, где взору посетителей предстала, к примеру, знаменитая Эйфелева башня. Продукция завода ценилась выше именитых конкурентов (таких как «Смирновъ», «вдова Попова», «Шустовъ» и др.).
Уникальность здания, помимо необычной архитектуры, и в полной смене его предназначения: по воспоминаниям старожилов, в первые годы советской власти в башне площадью 36 (!) кв. метров были оборудованы квартиры. В 2000 году бывшую «коммуналку» внесли в список вновь выявленных архпамятников, а в 2011-м – исключили из него. Долгое время строение выглядело заброшенным и забытым, но два года назад СМИ сообщали о намерении директора Андрея Гоголева, чемпиона мира по боксу, отремонтировать его и сделать в нем офис (а позже – музей спорта). Бывшее спиртохранилище вернули на баланс области и реконструировали (провели газ и прочие коммуникации), однако с музеем не сложилось из-за уж слишком скромных площадей.
Насколько мне известно, сейчас дом арендуется частным лицом. По сведениям из открытых источников, там располагается небольшая кузнечная мастерская. Здесь стоит обратить внимание на другой близлежащий объект около бывшего завода – многострадальный стадион «Водник». На картах начала 20 века на месте будущего стадиона зияет овраг, начинающийся сразу за этой башней. Очевидно, его засыпали при строительстве, а небольшой ручей, по некоторым сведениям, протекавший здесь же, отвели. И что остатки Долговского завода не снесли и не переделали совсем уж до неузнаваемости – уже хорошо. Потому что история Нижнего Новгорода знает и не такие примеры изменения городского ландшафта.
Фото: Павел Баринов, Анастасия Волкова
