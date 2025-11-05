Фантастические привратники: разглядываем грифонов (!) на Большой Покровской

В Нижнем Новгороде эти крылатые существа с туловищем льва и головой орла на фасадах зданий – большая редкость. Есть барельеф с грифонами на Театре драмы, есть над входом в Государственный банк. А вот торговый флигель О.Н. Каменевой (Большая Покровская, 38), построенный в 1914 – 1916 годах, сторожат сразу 4 (!) крылатых чудища в слегка вызывающих позах. С 1967 года здесь находится детская областная стоматологическая поликлиника, к 50-летию которой в 2018-м был, среди прочего, отремонтирован фасад здания и отреставрированы грифоны.