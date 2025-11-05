Фантастические привратники: разглядываем грифонов (!) на Большой Покровской

В Нижнем Новгороде эти крылатые существа с туловищем льва и головой орла на фасадах зданий – большая редкость. Есть барельеф с грифонами на Театре драмы, есть над входом в Государственный банк. А вот торговый флигель О.Н. Каменевой (Большая Покровская, 38), построенный в 1914 – 1916 годах, сторожат сразу 4 (!) крылатых чудища в слегка вызывающих позах. С 1967 года здесь находится детская областная стоматологическая поликлиника, к 50-летию которой в 2018-м был, среди прочего, отремонтирован фасад здания и отреставрированы грифоны.
Антон Марцев
искусствовед, краевед, коллекционер
В случае архитектуры рубежа 19–20 веков украшения обычно не несут глубокого смысла. Исключение здесь – грифон на Госбанке (Большая Покровская, 26). Здание строилось к 300-летию династии Романовых, поэтому грифон попал в его декор именно с фамильного царского герба.
Герб Романовых с изображением мифического орлольва был составлен в царствование Александра II и утвержден в 1856 году. Предположительно, червленый грифон, держащий золотые меч и тарч (щит с отверстием в середине), охраняет сокровища. По другой версии, грифон олицетворяет единение неба и земли, транслируя идею, что царь он не просто посажен боярами на престол, но помазан на это Богом.
Фото: Анастасия Волкова
