«Отвечаем на вопрос скептиков – при иконах можно пить кофе!»

Кофейня «ТП-РП 2820» – наследие Горьковского порта, которое команда ИРГСНО совместно с Нижегородской епархией спасло от сноса и превратило в модную локацию, – трибьют конструктивизму, органично вписанный в духовный контекст. В технических нишах бывшей подстанции – одиночные «кельи», на стенах – полиптих об этапах создания икон, в центре зала – большой трапезный стол с табличками об истории места и слотами для беспроводной зарядки. И сразу два названия!
Александр Фролов, главный редактор просветительского центра «Логос» (СМИ Нижегородской епархии)
Когда-то здесь был край географии: Горьковский порт, место разгрузки судов, жил технической жизнью. Много раз за свою историю он передавался из рук в руки и в конечном счете был закрыт. Глобальные изменения на территории Стрелки начинаются с подготовкой к чемпионату мира по футболу: место расчищается от непрофильных активов (кооперативов, гаражей и пр.). Находящаяся здесь же трансформаторная подстанция 30-х годов тоже приговорена к сносу.
Случайно (или нет) обнаруживается, что ее автор – предположительно, Александр Гринберг, известный советский архитектор. Здание сохраняют и решают сделать из него кафе – идея понравилась, в том числе и губернатору Глебу Сергеевичу Никитину. Именно благодаря его активному участию проект реализуется достаточно быстро.
Нужно было связать концепцию кофейни с собором Александра Невского. Поэтому были добавлены элементыправославной эстетики: например, в центре помещения – общий стол, как в трапезных при храмах, а на стене – панно об этапах создания иконы.
Выбор названия дался нелегко. В жарких дискуссиях остановились на имени «Искра», оно написано на фасаде в центре. Но техническое наименование «ТП-РП 2820», под которым локация открывалась, тоже продолжает свою жизнь. И даже оказалось более популярным.
Прихожанам и гостям Стрелки кофейня, как говорится, зашла. Большинство молящихся в соборе – это молодые люди. Очень много туристов. Поэтому такое место оказалось здесь востребованным. И отвечаем на вопрос скептиков – при иконах можно пить кофе!
Кирилл Бросалин, архитектор, заместитель руководителя ИРГСНО
Перед нами стояла задача сохранить здание и раскрыть его необычную структуру, минимально ее меняя. Например, мы не стали убирать ниши, которые были предназначены для электротехнического оборудования, а переформатировали их – так появились обособленные зоны для столиков на одного человека.
Было важно показать идентичность места. Об истории порта и Стрелки мы рассказали через объекты, которые нашли в самой подстанции: электротехнические схемы, таблички. Новые детали – металлические элементы интерьера, светильники, барная стойка, разводка – также отражают индустриальный дух того времени. Деревянная мебель, панно об этапах создания икон – участие Нижегородской епархии, работа ее иконописцев и столярной мастерской.
Главное в том, что удалось сохранить этот объект и подарить ему новую жизнь. И теперь на Стрелке появилось место, куда можно зайти погреться или, наоборот, укрыться от жары и, конечно, выпить кофе! На такую локацию был запрос по результатам предварительных исследований.
Работа продолжается: дополняем детали интерьера, взаимодействуем с командой, которая обеспечивает здесь сервис. И благодарны всем, кто вместе с нами занимается этим проектом.
Дарья Шорина, руководитель ИРГСНО
Проект сохранения и ревитализации ТП-РП 2820 мы задумали как рассказ о том, как сложно и интересно формируются города, места и объекты вокруг нас. И о том, как важно сохранять и знать эту историю. Помнить и беречь созданное людьми с любовью и мастерством. Поэтому в интерьере так много внимания отдано контексту, деталям и истории создания, становления чего-либо.
Так, в оформлении трапезного стола в виде электротехнической схемы, на инкрустированных табличках, отражены ключевые вехи в развитии нижегородской Стрелки. Центральное место в основном зале кофейни, конечно, занимает полиптих, рассказывающий о процессе создания икон. Когда мы презентовали наш проект, было волнительно, но особенно приятно, что митрополит поддержал эту идею и даже предложил дополнить еще одним этапом, рассказывающим о выборе и подготовке доски (первая часть из шести объектов полиптиха, размещается на торцевой стене). Созданием полиптиха занимались мастера-иконописцы Нижегородской епархии.
Постоянный гость «ТП-РП 2820» (или «Искры») – сам Александр Невский! Если смотреть изнутри помещения сквозь стеклянную дверь, видно его фигуру – памятник великому полководцу находится точно напротив входа в кофейню.
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)