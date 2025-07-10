Александр Фролов, главный редактор просветительского центра «Логос» (СМИ Нижегородской епархии)

Когда-то здесь был край географии: Горьковский порт, место разгрузки судов, жил технической жизнью. Много раз за свою историю он передавался из рук в руки и в конечном счете был закрыт. Глобальные изменения на территории Стрелки начинаются с подготовкой к чемпионату мира по футболу: место расчищается от непрофильных активов (кооперативов, гаражей и пр.). Находящаяся здесь же трансформаторная подстанция 30-х годов тоже приговорена к сносу.

Случайно (или нет) обнаруживается, что ее автор – предположительно, Александр Гринберг, известный советский архитектор. Здание сохраняют и решают сделать из него кафе – идея понравилась, в том числе и губернатору Глебу Сергеевичу Никитину. Именно благодаря его активному участию проект реализуется достаточно быстро.

Нужно было связать концепцию кофейни с собором Александра Невского. Поэтому были добавлены элементыправославной эстетики: например, в центре помещения – общий стол, как в трапезных при храмах, а на стене – панно об этапах создания иконы.

Выбор названия дался нелегко. В жарких дискуссиях остановились на имени «Искра», оно написано на фасаде в центре. Но техническое наименование «ТП-РП 2820», под которым локация открывалась, тоже продолжает свою жизнь. И даже оказалось более популярным.

Прихожанам и гостям Стрелки кофейня, как говорится, зашла. Большинство молящихся в соборе – это молодые люди. Очень много туристов. Поэтому такое место оказалось здесь востребованным. И отвечаем на вопрос скептиков – при иконах можно пить кофе!