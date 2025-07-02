Станислав Горшунов: «Для нас архитектура – это процесс "отгадывания" места»

Станислав Горшунов и его архитектурное бюро «ГОРА» в год 225-летия со дня рождения Пушкина перезапустили ключевые общественные пространства вокруг музея-заповедника в Большом Болдине. По-новому распределили туристические потоки, создали единый дизайн-код и навигацию, а глобально – внесли свой вклад в то, что село притягивает не только школьников и пушкинистов: территория трансформируется в туристический кластер, где соединились мир старинной усадьбы, искусство, образование и технологии.
Какие места охватил ваш проект в Большом Болдине?
Мы работали над созданием «входной» зоны музея-усадьбы, которая формирует первое впечатление и задает атмосферу всему историческому ансамблю: это территория вокруг Дома культуры 1937 года, площадь перед зданием администрации музея, сквер Комсомольский, улица Кооперативная и прогулочная зона до часовни Архангела Михаила. Проект разрабатывался в рамках Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» и стал результатом сотрудничества с компанией «Новая земля». «ГОРА» отвечала за архитектурную и градостроительную концепцию – от общего мастер-плана до проработки ключевых пространственных решений.
На фоне большого опыта работы вашего бюро с общественными пространствами в Нижнем и малых городах области – в чем Большое Болдино стало особенным?
В каждом проекте мы стремимся передать авторское видение. Для нас архитектура – это процесс «отгадывания» места. Мы ищем ответы на вопросы времени, контекста, истории и функции. Этот принцип лежит в основе работы с любыми типами пространств. Для сравнения – Почаинский овраг в Нижнем Новгороде:строительство только началось, но концепцией мы занимаемся уже более двух лет. Здесь изначально хотелось сохранить природную составляющую и сделать отсылки к памяти места – например, реке Почайне, когда-то протекавшей по дну оврага. Так в концепции появилась система искусственных ручьев и водоемов. Этот опыт контекстуальной работы с местностью пригодился нам и в Болдине. Начали с того, что посетили усадьбу, село, рощу Лучинник, деревянную мельницу в Малом Болдине: просторные пейзажи холмистых полей, бескрайний горизонт, тишина и свобода. Здесь все дышит подлинностью и глубинной связью с природой и временем. Это и легло в основу первых проектных идей.
Работать с «нашим всем» – очень ответственно. Были идеи, которые местные жители не одобрили?
В Болдине живут очень открытые и интеллигентные люди. Порой общественные обсуждения похожи на политические дебаты, но здесь получилось все очень гостеприимно и с душой.
Для нас стало неожиданностью, что болдинцы высказались против копирования классического стиля усадьбы на территории вокруг. Задача была не продолжать архитектурный язык усадьбы, а «говорить» на языке села. Быть фоном, а не акцентом. Ведь сама усадьба – главный герой. Ее невозможно и нельзя затмевать. Задача архитектуры здесь – подчеркнуть главное. Тихо, с уважением, с пониманием контекста.
Еще было непросто увязать все объекты в единое целое. Например, мемориал воинам Великой Отечественной войны представлял собой тяжелую конструкцию в аварийном состоянии, при этом еще и закрывал вид на усадьбу. Совместно с жителями решили сохранить мемориал на старом месте, но выполнить его из легких светопрозрачных конструкций.
Одной из задач проекта было показать: история здесь – не только в стенах усадьбы. Весь Большеболдинский округ наполнен смыслами, образами и ландшафтами, достойными внимания. Так родилась идея объекта «Жернова» – навигационной карты округа, отсылающей к уникальному памятнику народной архитектуры – деревянной ветряной мельнице XIX века в селе Малое Болдино.
Вы перечитывали Пушкина в процессе работы? Какое его стихотворение можете с ходу вспомнить наизусть?
Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят…
– это стихотворение «Деревня». Оно написано не в Болдине, но хорошо отражает настроение этого места. Конечно, мы перечитывали Пушкина, особенно то, что было создано в этих местах (68 произведений в Болдинскую осень 1830 года!). Это место буквально пронизано пушкинским ритмом, его духом. Погрузились в историю, чтобы понять контекст и найти особую нить, соединяющую природу, культуру и людей этого края.
Ваш прогноз: создаст ли проект положительный «эффект домино»? Заговорили, например, о создании парка развлечений по мотивам пушкинских сказок…
Комплексное благоустройство к юбилею уже запустило процесс обновления и реновации социальных объектов села. Потенциал у округа большой. Наверное, и парк пушкинских сказок может быть, главное, чтобы это не превратилось в плохую копию Диснейленда. В таких местах хочется сохранять и культивировать неспешный дух места. Что-то настоящее.
Герои сфотографированы в Стригинском бору – памятнике природы регионального значения в черте Нижнего, где есть не только знаменитые сосны, но и тенистые пруды – наша аллюзия к болдинским пейзажам.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Артем Шагалкин
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)