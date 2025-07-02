Станислав Горшунов: «Для нас архитектура – это процесс "отгадывания" места»

Какие места охватил ваш проект в Большом Болдине?

Мы работали над созданием «входной» зоны музея-усадьбы, которая формирует первое впечатление и задает атмосферу всему историческому ансамблю: это территория вокруг Дома культуры 1937 года, площадь перед зданием администрации музея, сквер Комсомольский, улица Кооперативная и прогулочная зона до часовни Архангела Михаила. Проект разрабатывался в рамках Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» и стал результатом сотрудничества с компанией «Новая земля». «ГОРА» отвечала за архитектурную и градостроительную концепцию – от общего мастер-плана до проработки ключевых пространственных решений.

На фоне большого опыта работы вашего бюро с общественными пространствами в Нижнем и малых городах области – в чем Большое Болдино стало особенным?

В каждом проекте мы стремимся передать авторское видение. Для нас архитектура – это процесс «отгадывания» места. Мы ищем ответы на вопросы времени, контекста, истории и функции. Этот принцип лежит в основе работы с любыми типами пространств. Для сравнения – Почаинский овраг в Нижнем Новгороде:строительство только началось, но концепцией мы занимаемся уже более двух лет. Здесь изначально хотелось сохранить природную составляющую и сделать отсылки к памяти места – например, реке Почайне, когда-то протекавшей по дну оврага. Так в концепции появилась система искусственных ручьев и водоемов. Этот опыт контекстуальной работы с местностью пригодился нам и в Болдине. Начали с того, что посетили усадьбу, село, рощу Лучинник, деревянную мельницу в Малом Болдине: просторные пейзажи холмистых полей, бескрайний горизонт, тишина и свобода. Здесь все дышит подлинностью и глубинной связью с природой и временем. Это и легло в основу первых проектных идей.