Современная архитектура динамична и многогранна, стремится к эстетике и функциональности, сочетает в себе элементы разных времен и при этом отражает как культурные, так и социальные тенденции времени нынешнего. И один из распространенных вопросов относительно современной архитектуры, конечно, о том стиле, в котором она развивается. Ответ на этот вопрос появился осенью, и не в учебнике, а как все главные новости – первым делом в телеграм-канале. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов фактически изобрел и рекомендовал запомнить – стиль emo-tech. Название неслучайно объединяет в себе эмоции и технологии. Лично мне это очень понятно и близко. Если архитектура не вызывает никаких чувств и эмоций, у нее все меньше шансов быть реализованной.

Девелоперы соревнуются за своего покупателя и арендатора, предлагая интересные планировочные решения и высокое качество материалов, но только если их проект вызывает чувства и эмоции, можно рассчитывать на успех. Такие проекты и город с большим удовольствием поддержит, и пользователь оценит по достоинству.

Я бы отнес к стилю emo-tech и парящий мост в «Зарядье» в Москве, и Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде: разные, но похожи тем, что вдохновляют не только горожан, но и самих архитекторов – на поиск и созидание. Архитекторы ведь тоже в каком-то смысле соревнуются за право участвовать в формировании будущего облика городов. И, что на мой взгляд особенно важно, для организации таких соревнований на высочайшем уровне существует проверенный метод – архитектурный конкурс.

Международные, закрытые и открытые – конкурсы в России становятся важной площадкой для обмена идеями и поиска наиболее релевантных решений. В условиях быстро меняющегося мира конкурсная практика позволяет выявить лучшие концепции и предложить нестандартные подходы к решению тех или иных задач.

Конкурсы можно проводить не только на визуальный облик того или иного здания, но и на концепцию развития большой территории, ее благоустройства. Взять тот же парк «Зарядье» в Москве, в создании которого я участвовал в составе международного консорциума, и это тоже был конкурс. Или относительно недавний конкурс на комплексное развитие улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Масштабная работа!

Мы давно проводим архитектурные конкурсы в качестве оператора и особенно ценим возможность и готовность проводить международные конкурсы. Архитекторы из разных стран привносят в проект свои культурные, исторические и социальные особенности, обогащая итоговые решения.

Конкурс может быть закрытым – тогда к участию приглашаются и звездные бюро, обладающие релевантным опытом. И открытым, когда для участия достаточно профильного образования, и в игру вступают молодые, азартные. Для них это отличный шанс показать себя и построить наиболее быстрый маршрут к первой реализации, а для опытных и уже известных архитекторов конкурс – возможность продемонстрировать свежие идеи. Потому что конкурс, даже при четко сформулированном техническом задании, дает больше творческой свободы, стимулирует на создание действительно интересных идей. Такой интенсив для креативных умов, где можно выйти за рамки, пофантазировать, протестировать гипотезы и получить обратную связь от жюри.

Кстати, в качестве жюри обычно приглашаются другие известные архитекторы и порой специалисты из смежных индустрий. Это помогает в синергии, во время обсуждения конкурсных работ, изобрести действительно инновационное решение, которое позволит и девелоперу, и принимающим решение городским администрациям иначе взглянуть на территорию, на проект в целом. Получается, что хоть и не как основную, но все-таки просветительскую функцию конкурсы тоже выполняют.

В нашей практике не раз были случаи, когда жюри во время заседания не смогли выбрать одного победителя – им понравились сразу несколько концепций. Почему? Да потому что все они вызывали яркие положительные эмоции даже на этапе обсуждения. Выбирать в такой ситуации и сложно, и интересно. Но очень важно, чтобы выбор был. Тогда и хорошей, визуально привлекательной и цепляющей архитектуры будет больше!