Ольга Мокеева: «Снижение температуры в мае до 0–4 °С – это уже опасно»

Какая температура в мае считается нормальной и насколько мы далеки от нее сейчас?

Плюс 12–14 °С – это около средних многолетних значений. И поверьте, если во второй половине месяца будут очень высокие температуры – май вообще контрастный месяц, – то может так и будет, что мы останемся в пределах нормы. Средняя многолетняя норма осадков – около 35–50 мм.