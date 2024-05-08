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Урбанистика

Ольга Мокеева: «Снижение температуры в мае до 0–4 °С – это уже опасно»

Град, заморозки и «значительное отложение мокрого снега». Поговорили с Ольгой Мокеевой, начальником отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра, о том, чего еще нам стоит ждать от мая (и июня!) в этом году.

Ольга Мокеева

Когда в последний раз май был таким холодным в Нижнем Новгороде?

Май у нас еще не закончен. Но да, сейчас мы приближены к абсолютным минимумам. Конкретно 9 мая в городе очень низкая температура была в 1952 году, столбики термометров опускались до минус 3–4 °C.

Нынешняя весна холоднее, чем обычно?

Начнем с того, что только два месяца – апрель и май – климатически считаются весенними. Март и ноябрь входят в период зимнего полугодия, поскольку температуры в это время еще отрицательные. Совсем холодных весен у нас не случалось. Но я всегда привожу два примера: май 1999-го и 2000-го. После очень высоких температур в конце апреля – до +26 °С – в мае начиналось похолодание и дважды образовывался снежный покров. 

Чем чреваты подобные погодные аномалии, например, для растений? 

Снижение температуры в мае до 0–4 °С – это уже опасно. Это может повлечь значительный ущерб для экономики. Все, что цветет – сходит, облетает. На большей части ПФО в период майских праздников прогнозируются аномально низкие температуры. Также надо помнить, что у нас помимо заморозков в мае есть еще такие явления, как град, ветры, сильные дожди и даже значительное отложение мокрого снега. А вообще заморозки в Нижний приходят и в первую декаду июня.

Какая температура в мае считается нормальной и насколько мы далеки от нее сейчас? 

Плюс 12–14 °С – это около средних многолетних значений. И поверьте, если во второй половине месяца будут очень высокие температуры – май вообще контрастный месяц, – то может так и будет, что мы останемся в пределах нормы. Средняя многолетняя норма осадков – около 35–50 мм.

Текст: Анастасия Ипатенко
Фото: Дима Четыре 

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