Материал с запахом гудрона, павловских лимонов и «Грозы»

Открыточный, тихий, пышный, близкий и незнакомый – Нижний всех времен на фото, в инсталляциях, рассказах и текстах урбанистов.
Александр Ивасенко
Архитектурный фотограф Александр Ивасенко знает, как заснять кремлевские склоны, чтобы «чистый изумруд», а огни Рождественской – чтобы ярче Большого Пса. Признается, что любит показывать и «открыточный», и «непарадный» Нижний, пробираясь по оврагам и городской сельве в поисках артефактов. А вон, смотрите, какие балясины и капители. Раньше замечали? А Ивасенко их наверняка уже запечатлел.
Павел Фролов
Жилые комплексы «Анкудиновский парк» и «Тимирязевский» – проекты Павла Фролова. Он за архитектурный облик города без холодной монотонности. Глава мегазастройщика «Каркас Монолит» конструирует жилые (живые!) микрорайоны нового уровня.
Владимир Чернышев
Художник студии «Тихая» создает свои произведения в соавторстве с природой. Владимир Чернышев работает с исчезающим культурным ландшафтом области, переосмысливая заброшенные автобусные остановки и коптильни охотников. Любимые материалы инсталляций – гудрон и канифоль, лучший холст – старый забор или стена сарая, идеальная локация – лесная чащоба.
Мария Гончарова и команда «Знакомьтесь, Нижний»
Маша Гончарова с сотоварищами рассказывает про обновленный сквер имени Свердлова и восстановление усадьбы Гусевых в «Заповедных кварталах», приглашает на сборы павловских лимонов и плетение лаптей из лозы в Варнавинском районе. А кто-то наверняка помнит их урбанистические/пасторальные корреспонденции еще по «Селедке».
Максим Горев
Главный архитектор проектной компании ГОРПРО начал проектировать еще на третьем курсе своего родного ННГАСУ, сейчас обучает там будущих архитекторов. Берется за обновление не только центра, но и, например, Советского (Residencе Prime) и Канавинского («Ривер Парк») районов, – а всего у него уже более 50 проектов в городе.
Никита Духник
Катерине из «Грозы» казалось, что она птица, а фотографу Никите Духнику не кажется: он с высоты птичьего полета шлет нам свои заоблачные кадры. (Ищите их хештегом #неЗемныефотографии.) У него же: купеческий размах и советский гигантизм в контрастных панорамах и городских сюжетах.
Дима Четыре
С Димой хорошо пройтись по окраинам исторического Нижнего, поехать на трамвае смотреть Сартаковский мост или зависнуть над Почаинским оврагом.
На его экскурсиях одинаково интересно как «видевшим-уже-все» коренным нижегородцам, так и тем, кто не может добраться от Горького до Минина без карты. Еще Дима занимается урбанистикой в Институте развития городской среды Нижегородской области и собирает фотоколлекцию необычных трамваев – в ней уже каких только нет: и из Краснодара, и из Барселоны.
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
Комментарии (0)