Материал с запахом гудрона, павловских лимонов и «Грозы»

С Димой хорошо пройтись по окраинам исторического Нижнего, поехать на трамвае смотреть Сартаковский мост или зависнуть над Почаинским оврагом.

На его экскурсиях одинаково интересно как «видевшим-уже-все» коренным нижегородцам, так и тем, кто не может добраться от Горького до Минина без карты. Еще Дима занимается урбанистикой в Институте развития городской среды Нижегородской области и собирает фотоколлекцию необычных трамваев – в ней уже каких только нет: и из Краснодара, и из Барселоны.