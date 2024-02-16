Открыта регистрация на образовательную часть премии «Нижний будущего» — 2024

27 февраля «НН.Собака.ru» проведет премию «Нижний будущего». Соберет урбанистов, девелоперов, краеведов, искусствоведов, кураторов, художников, архитекторов и дизайнеров в Академии «Маяк». И, наконец, ответит на вопрос: кто и как делает наш город лучше, удобнее, зеленее, прогрессивнее? В программе образовательная часть и торжественный прием в честь лауреатов. Регистрация на конференции уже идет!
Главная часть премии — просветительская. Поэтому мы организуем целый медиа-день со стратегической сессией и образовательными конференциями по двум направлениям. Подробнее о программе мы писали здесь.
Присоединиться смогут все желающие, главное — пройти регистрацию прямо сейчас по ссылке. Там же можно ознакомиться с расписанием мероприятия.
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Фото: архив редакции
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