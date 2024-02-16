Открыта регистрация на образовательную часть премии «Нижний будущего» — 2024

Главная часть премии — просветительская. Поэтому мы организуем целый медиа-день со стратегической сессией и образовательными конференциями по двум направлениям. Подробнее о программе мы писали здесь.

Присоединиться смогут все желающие, главное — пройти регистрацию прямо сейчас по ссылке. Там же можно ознакомиться с расписанием мероприятия.