На Автозаводе благоустроили сквер первой половины XX века

Сквер на проспекте Октября в Автозаводском районе открыли после благоустройства. Концепция благоустройства была разработана еще в 2020 году к 800-летнему юбилею города.
Сейчас на площадке появились новая горка с канатными лестницами внутри, качели и пружинки, а также теннисные столы.
Также на территории создали новые места для отдыха, полностью заменили мощение. По всей детской площадке уложено травмобезопасное резиновое покрытие. В сквере высажены новые деревья, кустарники и застелен газон.
Для безопасных и приятных прогулок в сквере появилось освещение.
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Фото: ИРГСНО
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