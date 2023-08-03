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Урбанистика

На Автозаводе благоустроили сквер первой половины XX века

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Сквер на проспекте Октября в Автозаводском районе открыли после благоустройства. Концепция благоустройства была разработана еще в 2020 году к 800-летнему юбилею города.

 

Сейчас на площадке появились новая горка с канатными лестницами внутри, качели и пружинки, а также теннисные столы.

Также на территории создали новые места для отдыха, полностью заменили мощение. По всей детской площадке уложено травмобезопасное резиновое покрытие. В сквере высажены новые деревья, кустарники и застелен газон.

Для безопасных и приятных прогулок в сквере появилось освещение.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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