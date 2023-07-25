Дзержинск и Павлово — лидеры архитектурного конкурса

Дзержинск и Павлово лидируют в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Общая сумма гранта на реализацию концепций, которая пройдет в 2024-2025 годах — 164,5 миллиона рублей.
В номинации «Исторические поселения» победил Дзержинск с концепцией развития территории у Дворца Культуры Химиков и бульвара Победы.
- Грант — 65,8 миллиона рублей.
В категории городов с населением от 50 до 100 тысяч человек лидирует Павлово с концепцией «Место встречи: благоустройство парковой зоны — этап реновации пешеходного кольца».
- Грант — 98,7 миллиона рублей.
Напомним, всего с 2018 года в восьми конкурсах Нижегородская область выиграла два миллиарда 230,55 миллионов рублей дополнительных средств на развитие общественных пространств.
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Фото: предоставлено организаторами
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