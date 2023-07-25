Дзержинск и Павлово — лидеры архитектурного конкурса

В номинации «Исторические поселения» победил Дзержинск с концепцией развития территории у Дворца Культуры Химиков и бульвара Победы.

Грант — 65,8 миллиона рублей.

В категории городов с населением от 50 до 100 тысяч человек лидирует Павлово с концепцией «Место встречи: благоустройство парковой зоны — этап реновации пешеходного кольца».

Грант — 98,7 миллиона рублей.

Напомним, всего с 2018 года в восьми конкурсах Нижегородская область выиграла два миллиарда 230,55 миллионов рублей дополнительных средств на развитие общественных пространств.





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Фото: предоставлено организаторами