Прогулка по «Красному Просвещенцу» с Ирой Масловой

«Красный Просвещенец» — квартал элитных домов 1920-х годов, в каждом из которых жили и живут известные нижегородцы. Это затерявшийся среди многоэтажек город-сад. 29 июля Ира Маслова проведет прогулку по этой территории, а команда проекта планирует собрать средства для фонда «АиФ. Доброе сердце», который помогает самым разным больным по всей стране.