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Урбанистика

Прогулка по «Красному Просвещенцу» с Ирой Масловой

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«Красный Просвещенец» — квартал элитных домов 1920-х годов, в каждом из которых жили и живут известные нижегородцы. Это затерявшийся среди многоэтажек город-сад. 29 июля Ира Маслова проведет прогулку по этой территории, а команда проекта планирует собрать средства для фонда «АиФ. Доброе сердце», который помогает самым разным больным по всей стране.

 

Куратор стрит-арт фестиваля «Сказки Просвещенца» Ира Маслова поможет увидеть в густых садах работы художников и расскажет, как они проявляют скрытые смыслы места.

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Фото: фотобанк

 

 

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