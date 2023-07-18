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Урбанистика

Территорию около озера Вторчермета благоустроили в Нижнем

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Пространство вокруг озера Вторчермета рядом с Московским шоссе благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

 

Здесь появились разные зоны отдыха и активности, а еще обустроили территорию рядом с самим водоемом.

На обновленной территории оборудовали детскую площадку, установили скамейки, парковые качели и стулья.

Кроме того, специалисты посеяли газон, посадили порядка 60 деревьев и более 500 кустарников.



 

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Фото: unsplash

 

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