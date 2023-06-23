18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Архитектурный уикенд в сквере Свердлова

Поделиться:

24 июня в сквере Свердлова откроется архитектурный уикенд. Расскажут о постмодернистской архитектуре Нижнего и концептуальном проектировании.

 

Программа и участники лектория:

16:00–17:15 — практикум по архитектурному проектированию для всех.

  • Как и зачем думать об идее места, на что влияет концепция и другие вопросы философии проектирования общественных пространств.

17:30–18:45 — нижегородская архитектурная школа 90-х — от идеи до узнаваемых зданий.

19:00–20:00 — новый русский город

  • команда бюро Megabudka поделится идеей проекта о поиске современного русского стиля в архитектуре городов.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: