Архитектурный уикенд в сквере Свердлова

24 июня в сквере Свердлова откроется архитектурный уикенд. Расскажут о постмодернистской архитектуре Нижнего и концептуальном проектировании.
Программа и участники лектория:
16:00–17:15 — практикум по архитектурному проектированию для всех.
- Как и зачем думать об идее места, на что влияет концепция и другие вопросы философии проектирования общественных пространств.
17:30–18:45 — нижегородская архитектурная школа 90-х — от идеи до узнаваемых зданий.
19:00–20:00 — новый русский город
- команда бюро Megabudka поделится идеей проекта о поиске современного русского стиля в архитектуре городов.
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Фото: фотобанк
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