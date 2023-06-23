Архитектурный уикенд в сквере Свердлова

Программа и участники лектория:

16:00–17:15 — практикум по архитектурному проектированию для всех.

Как и зачем думать об идее места, на что влияет концепция и другие вопросы философии проектирования общественных пространств.

17:30–18:45 — нижегородская архитектурная школа 90-х — от идеи до узнаваемых зданий.

19:00–20:00 — новый русский город

команда бюро Megabudka поделится идеей проекта о поиске современного русского стиля в архитектуре городов.







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Фото: фотобанк