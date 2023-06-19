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Урбанистика

В развитие Выксы вложат 24 млрд рублей

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В ближайшие пять лет в развитие Выксы планируют вложить более 24 миллиардов рублей. Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ-2023.

 

В Выксе реализуют более 10 крупных инфраструктурных проектов. В сферах: здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, строительства жилых домов, новых дорог и создания общественных пространств.

Уже ведется строительство индустриально-туристического центра «Шухов парк» с музеем, детским образовательным центром «Кванториум» и гостиницей.

Часть средств на реализацию проектов планируется привлечь через государственные целевые программы.


 

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Фото: архив организаторов

 

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