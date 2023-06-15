Вечеринка в честь 10-летия «Городских экспедиций»

Уже сегодня, 15 июня, пройдет интеллектуально-расслабленный вечер для всех, кому интересен Нижний. А еще здесь выступит наш главред Катерина Смирнова.
В программе:
- открытие выставки «Мешерится» с художественно-антропологическими работами молодых исследователей
- презентация опыта и методов креативного взгляда на город
- фото-встреча и мастер-класс о том, как смотреть на город, людей и мир
- возможность вписать себя в экскурсионный проект и договориться о проведении экскурсий
Кроме того, команда подготовила мастер-класс «Фотография без фотоаппарата» от фотоисследовательницы Анны Раевской — о том, как смотреть и снимать (на) город и окружающий мир.
А еще в 18:15 в Штаб-квартире The Village на Почаинской, 17 будет открыта живая библиотека, одна из самых интересных книг — наш главред Катерина Смирнова, будет рассказывать всем желающим о том, как быть ресторанным критиком в Нижнем, стране и мире.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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