Вечеринка в честь 10-летия «Городских экспедиций»

В программе:

открытие выставки «Мешерится» с художественно-антропологическими работами молодых исследователей

презентация опыта и методов креативного взгляда на город

фото-встреча и мастер-класс о том, как смотреть на город, людей и мир

возможность вписать себя в экскурсионный проект и договориться о проведении экскурсий

Кроме того, команда подготовила мастер-класс «Фотография без фотоаппарата» от фотоисследовательницы Анны Раевской — о том, как смотреть и снимать (на) город и окружающий мир.

А еще в 18:15 в Штаб-квартире The Village на Почаинской, 17 будет открыта живая библиотека, одна из самых интересных книг — наш главред Катерина Смирнова, будет рассказывать всем желающим о том, как быть ресторанным критиком в Нижнем, стране и мире.

Успевайте зарегистрироваться.





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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»