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Урбанистика

Вечеринка в честь 10-летия «Городских экспедиций»

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Уже сегодня, 15 июня, пройдет интеллектуально-расслабленный вечер для всех, кому интересен Нижний. А еще здесь выступит наш главред Катерина Смирнова.

 

В программе:

  • открытие выставки «Мешерится» с художественно-антропологическими работами молодых исследователей
  • презентация опыта и методов креативного взгляда на город
  • фото-встреча и мастер-класс о том, как смотреть на город, людей и мир
  • возможность вписать себя в экскурсионный проект и договориться о проведении экскурсий

Кроме того, команда подготовила мастер-класс «Фотография без фотоаппарата» от фотоисследовательницы Анны Раевской — о том, как смотреть и снимать (на) город и окружающий мир.

А еще в 18:15 в Штаб-квартире The Village на Почаинской, 17 будет открыта живая библиотека, одна из самых интересных книг — наш главред Катерина Смирнова, будет рассказывать всем желающим о том, как быть ресторанным критиком в Нижнем, стране и мире.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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