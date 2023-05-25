Парк 800-летия Нижнего — в топ-100 «Проект Россия»

Парк 800 на набережной Федоровского вошел в сотню лучших проектов в категории общественных пространств по версии издания «Проект Россия». Набережная была благоустроена по концепции ИРГСНО в 2021 году.
Также в рейтинг вошла Ярмарочная площадь, благоустроенная в рамках программы Среда 800 по концепции бюро megabudka.
Напомним, проект Россия — ведущее профессиональное издание по архитектуре, градостроительству, строительным технологиям и дизайну в России.
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Фото: ИРГСНО
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