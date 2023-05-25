Парк 800-летия Нижнего — в топ-100 «Проект Россия»

Также в рейтинг вошла Ярмарочная площадь, благоустроенная в рамках программы Среда 800 по концепции бюро megabudka.

Напомним, проект Россия — ведущее профессиональное издание по архитектуре, градостроительству, строительным технологиям и дизайну в России.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО