Каким станет парк 1 Мая

17 мая в 18:00 в Нижнем пройдет второе общественное обсуждение благоустройства парка имени 1 мая. Команда Института развития городской среды презентует предварительную концепцию развития парка, ответит на вопросы горожан и соберет обратную связь для доработки проекта.
Предварительная концепция составлена на основе идей и предложений нижегородцев, а также на основе более 400 анкет и интервью.
|Школа №96, улица Обухова, 52
Ссылку на прямую трансляцию обсуждения выложат позже в социальных сетях ИРГСНО.
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Фото: ИРГСНО
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