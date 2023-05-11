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Урбанистика

Каким станет парк 1 Мая

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17 мая в 18:00 в Нижнем пройдет второе общественное обсуждение благоустройства парка имени 1 мая. Команда Института развития городской среды презентует предварительную концепцию развития парка, ответит на вопросы горожан и соберет обратную связь для доработки проекта.

 

Предварительная концепция составлена на основе идей и предложений нижегородцев, а также на основе более 400 анкет и интервью.

Школа №96, улица Обухова, 52
 
  

 

Ссылку на прямую трансляцию обсуждения выложат позже в социальных сетях ИРГСНО.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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