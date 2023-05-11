Каким станет парк 1 Мая

Предварительная концепция составлена на основе идей и предложений нижегородцев, а также на основе более 400 анкет и интервью.

Школа №96, улица Обухова, 52



Ссылку на прямую трансляцию обсуждения выложат позже в социальных сетях ИРГСНО.







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Фото: ИРГСНО