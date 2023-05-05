Стрелку и Окскую набережную озеленят

На Окской набережной высадят ели. На Стрелке продолжаются работы по устройству системы автоматического полива растений. Высаживать новые деревья и кустарники планируют после их завершения.

Кроме того, на этих пространствах подрядчики устраняют выявленные замечания. На Стрелке красят беседки и ремонтируют наружное освещение. На Окской набережной приводят в порядок перила перехода под Канавинским мостом.





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Фото: ИРГСНО