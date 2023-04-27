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Урбанистика

Более миллиона растений высадят в Нижнем в 2023 году

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Высадка однолетних растений стартовала в Нижнем в конце апреля. В этом году в цветочном оформлении города планируют использовать агератум, алиссум, антуриум, бальзамин, колеус, кохия, лобелия, лобулярия морская и другие.

 

«Цветовая гамма высаживаемых растений будет представлена белым, синим, фиолетовым, розовым, красным, пурпурным, зеленым, лимонным, малиновым, сиреневым, оранжевым, желтым цветами», — уточнили специалисты.

 

 

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Фото: сайт администрации

 

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