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Урбанистика

Новая инсталляция в Александровском саду

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Новую инсталляцию установили в Александровском саду в Нижнем. Общественное пространство теперь украшают гигантские буквы, составляющие надпись «Александровский сад».

 

Внутри букв встроены удобные скамейки, на которых нижегородцы и гости города могут отдохнуть и сделать фотографии.

В 2021 году Александровский сад благоустроили: восстановили сцену «Ракушку», обновили мощение дорожек и площадок, установили тренажеры, ротонду и отремонтировали лестницы.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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