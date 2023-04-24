Новая инсталляция в Александровском саду

Новую инсталляцию установили в Александровском саду в Нижнем. Общественное пространство теперь украшают гигантские буквы, составляющие надпись «Александровский сад».
Внутри букв встроены удобные скамейки, на которых нижегородцы и гости города могут отдохнуть и сделать фотографии.
В 2021 году Александровский сад благоустроили: восстановили сцену «Ракушку», обновили мощение дорожек и площадок, установили тренажеры, ротонду и отремонтировали лестницы.
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Фото: ИРГСНО
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