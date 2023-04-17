В Нижнем готовят городские клумбы и цветники

Цветники разобьют на 160 уличных объектах Нижнего. Подрядные организации уже приступили к подготовке клумб на общественных пространствах.
Цветники появятся на площади Минина и Пожарского, на Верхне-Волжской набережной, в парке Славы, в сквере Горького, на Театральной площади и в других местах.
В городе уже заключили контракты на работы по устройству и содержанию цветников на более чем 160 городских объектах. Общая площадь клумб составит более 31 тысячи квадратных метров.
Также в этом году планируют высадить не менее 2000 деревьев и 5000 кустарников в рамках компенсационного озеленения.
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Фото: unsplash
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