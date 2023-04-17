В Нижнем готовят городские клумбы и цветники

Цветники появятся на площади Минина и Пожарского, на Верхне-Волжской набережной, в парке Славы, в сквере Горького, на Театральной площади и в других местах.

В городе уже заключили контракты на работы по устройству и содержанию цветников на более чем 160 городских объектах. Общая площадь клумб составит более 31 тысячи квадратных метров.

Также в этом году планируют высадить не менее 2000 деревьев и 5000 кустарников в рамках компенсационного озеленения.







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Фото: unsplash