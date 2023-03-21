Фотокросс по архитектуре нижегородского постмодернизма

В Нижнем пройдет фотокросс для любителей архитектуры. Поучаствовать может любой желающий — от новичка до профессионального фотографа. Проект стартует 14 апреля.
Главная задача участников в своих работах передать личное визуальное восприятие и отношение к нижегородской архитектуре периода постмодернизма.
Материалы фотокросса используют при формировании итоговой выставки проекта «Окно в постмодернизм». А также для наполнения архива будущего живого музея Архитектуры.
По итогам фотокросса пройдет выставка в Доме Архитектора.
Работы принимают до 23 апреля. Регистрация уже открыта.
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Фото: Роман Бородин
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