Фотокросс по архитектуре нижегородского постмодернизма

Главная задача участников в своих работах передать личное визуальное восприятие и отношение к нижегородской архитектуре периода постмодернизма.

Материалы фотокросса используют при формировании итоговой выставки проекта «Окно в постмодернизм». А также для наполнения архива будущего живого музея Архитектуры.

По итогам фотокросса пройдет выставка в Доме Архитектора.

Работы принимают до 23 апреля. Регистрация уже открыта.

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Фото: Роман Бородин