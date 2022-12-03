18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В квартале Трех Святителей завершилась реставрация усадьбы Гусевых

Поделиться:

Один из знаковых домов в Заповедных кварталах станет многофункциональным арт-пространством и туристическим центром.

Главный дом усадьбы Гусевых был построен по проекту архитектора Сергея Левкова в 1906 году.

Нижегородским градозащитникам удалось добиться для здания статуса объекта культурного наследия. Для сбора средств был разработан механизм, по которому инвестор проводит реставрацию дома, а взамен получает другой участок под новое строительство. В 2021 году было заключено соглашение с правительством Нижегородской области и инвестором «ННДК-Мещера». Это первый в России инвестиционный проект такого формата.

Сейчас в здании ведется работа по восстановлению внутреннего облика усадьбы - вернуть исторические интерьеры и превратить помещения в многофункциональное арт-пространство. 

Также в планах открыть в здании информационный центр, где можно будет узнать историю квартала, купить сувениры и угоститься горячим чаем.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VKTelegram

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: