В квартале Трех Святителей завершилась реставрация усадьбы Гусевых

Главный дом усадьбы Гусевых был построен по проекту архитектора Сергея Левкова в 1906 году.



Нижегородским градозащитникам удалось добиться для здания статуса объекта культурного наследия. Для сбора средств был разработан механизм, по которому инвестор проводит реставрацию дома, а взамен получает другой участок под новое строительство. В 2021 году было заключено соглашение с правительством Нижегородской области и инвестором «ННДК-Мещера». Это первый в России инвестиционный проект такого формата.



Сейчас в здании ведется работа по восстановлению внутреннего облика усадьбы - вернуть исторические интерьеры и превратить помещения в многофункциональное арт-пространство.



Также в планах открыть в здании информационный центр, где можно будет узнать историю квартала, купить сувениры и угоститься горячим чаем.