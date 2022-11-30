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Урбанистика

В Нижнем Новгороде пройдет StandUp фестиваль

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В декабре более семидесяти молодых комиков из Москвы, Нижнего Новгорода, Коврова, Казани и других городов будут соревноваться на сцене нижегородской «Кинофактуры» в различных комедийных форматах: Гонг, Сет-лист, Манимайк, Roast battle.

Цель каждого участника - попасть в финальную игру, где только пятеро смогут побороться за звание «Лучшего комика Нижнего». Правило простое - либо ты смешишь, либо покидаешь игру.

Молодые авторы и организаторы фестиваля - комик Артем Лебедев и event-продюсер Светлана Савельева. Первый нижегородский StandUpFest откроет возможности комикам из разных городов России попробовать себя в разнообразных жанрах и побороться с новыми противниками в юморе. 

10 и 11 декабря, с 17:00 до 23:00
Варварская, 32
18+

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Фото: предоставлены организаторами фестиваля

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