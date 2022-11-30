В Нижнем Новгороде пройдет StandUp фестиваль

В декабре более семидесяти молодых комиков из Москвы, Нижнего Новгорода, Коврова, Казани и других городов будут соревноваться на сцене нижегородской «Кинофактуры» в различных комедийных форматах: Гонг, Сет-лист, Манимайк, Roast battle.
Цель каждого участника - попасть в финальную игру, где только пятеро смогут побороться за звание «Лучшего комика Нижнего». Правило простое - либо ты смешишь, либо покидаешь игру.
Молодые авторы и организаторы фестиваля - комик Артем Лебедев и event-продюсер Светлана Савельева. Первый нижегородский StandUpFest откроет возможности комикам из разных городов России попробовать себя в разнообразных жанрах и побороться с новыми противниками в юморе.
10 и 11 декабря, с 17:00 до 23:00
Варварская, 32
18+
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