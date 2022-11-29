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Урбанистика

Последняя неделя работы инсталляции A.R.R.C 2.0 и мастер-класс «Создание композиции и живое исполнение» в мультимедиа-арт пространстве ЦЕХ *

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4 декабря в мультимедиа-арт пространстве ЦЕХ * состоится мастер-класс Long Arm, Георгия Котунова, о структуре и строении музыкальной композиции — ценный опыт из первых уст, в особенности для музыкантов и композиторов.

Участники разберут структуру и строение музыкальной композиции, обработку звука, исходные материалы, микс и драматургию треков. Котунов объяснит, как и с чем он работает на живых выступлениях, расскажет об особенностях своих лайвов.

Напомним, что 3 декабря состоится концерт музыканта.

Также до 4 декабря в ЦЕХе * работает тотальная инсталляция A.R.R.C 2.0. Это четыре независимых зоны, перемещаясь между которыми, гости могут пережить различные эмоциональные состояния на пути к осознанию и принятию изменений внутри себя.

 

Мастер-класс состоится 4 декабря, 11:00
Офисе Dreamlaser, Варварская, 32
Участники будут выбраны из кандидатов, заполнивших анкету по ссылке

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