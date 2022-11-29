Последняя неделя работы инсталляции A.R.R.C 2.0 и мастер-класс «Создание композиции и живое исполнение» в мультимедиа-арт пространстве ЦЕХ *

Напомним, что 3 декабря состоится концерт музыканта.

Также до 4 декабря в ЦЕХе * работает тотальная инсталляция A.R.R.C 2.0. Это четыре независимых зоны, перемещаясь между которыми, гости могут пережить различные эмоциональные состояния на пути к осознанию и принятию изменений внутри себя.

Мастер-класс состоится 4 декабря, 11:00

Офисе Dreamlaser, Варварская, 32

Участники будут выбраны из кандидатов, заполнивших анкету по ссылке