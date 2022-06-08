В Нижнем Новгороде стартует пятый сезон «Том Сойер Фест»

В 2022 году команда фестиваля выбрала объект для реставрации. Им стал дом крестьянки Прасковьи Щелухиной на улице Короленко, 17 в квартале церкви Трех Святителей. Сейчас он расселен и является объектом культурного наследия регионального значения. В здании уже идет подготовка к выставке, посвященной жизни и творчеству писателя Владимира Короленко.

Программа открытия:

12:30 – 13:00 – обзорная экскурсия по объектам ТСФ-НН

13:00 – 14:00 – мастер-класс на фасадах Короленко, 17 с компанией Caparol

13:00 – 14:00 – посещение выставки в Короленко, 17

14:00 – 14:30 – чаепитие с самоваром в Саду изобретателей около Короленко, 17







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