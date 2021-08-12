Александр Миронов: «памятник Александру Невскому – это судьбоносная вещь, из тех, что прилетают скульптору один раз в жизни»

Когда вы придумываете скульптуру, то создаете героя в некоем сюжете у себя в голове и «вырываете» его оттуда или это отдельная фигура в вакууме?

По-разному. Бывает, человек прожил долгую жизнь, а лепишь его молодым, потому что там он был типажом интереснее. Иногда цепляешься за какую-то историю, сюжет. А бывает так, что композицию придумываешь очень долго: мучаешься, и так и сяк пробуешь, и вроде типаж тебе понятен, и история ясна, а она не идет, не рождается. Бывает так, что сделаешь, а потом все ломаешь. Весь этот творческий процесс настолько сложен и непонятен! Как придумывается музыка? У нас же всего несколько этих нот несчастных Тут то же самое: откуда образ приходит – не ясно.

Всегда была эта проблема: ты или хорошо придумываешь, но вылепить не можешь, или хорошо лепишь, но ничего придумать не можешь. Редко, когда этот паззл сходится. То, что мы отработали с Невским, – нельзя делать такие памятники на таких скоростях, в такой обстановке, потому что брусчатку через год можно положить новую, а памятник через год заменить нельзя.

Действительно есть такое ощущение, что скульпторы – это отдельная каста даже в художественной среде, но вы еще занимаетесь рисованием. Для вас есть раззница между состоянием разума скульптора и художника?

Рисунок – это первооснова всего. Сейчас все чаще пытаются уходить от этой основы и прятать свою убогость в тени новых, якобы передовых, тенденций. Так люди убегают от собственной неполноценности и даже бездарности. Я преподаю рисунок в институте имени Сурикова и рисую для души, у меня две темы: драпировки и обнаженные женщины, другим не занимаюсь. Скульптура и рисунок для меня – единое целое, потому что я не могу, занимаясь одним, не делать другое.

Я, обратившись к вашему сайту, заметила, что эстетика работ, которые вы делаете для себя, сильно отличается от эстетики тех памятников, которые вы делаете на заказ. Почему так выходит?

Я обожаю большие размеры, я бы свои творческие темы лепил метров по шесть, а то и больше. Но сейчас у нас в стране и мире немножко не про это история. Иногда памятник зависит полностью от воли, вкуса и представления о прекрасном заказчика. Хотим мы или не хотим, среди заказчиков людей, которые готовы на какой-то эксперимент и готовы за него платить, практически нет. Например, Лужков был более расположен к творческим людям, к скульптуре, и он мог позволить эксперименты.

Есть ощущение, что сейчас востребована некая «имперская стилистика» памятников. Вы согласны?

На мой взгляд, это плохая тенденция. Из последних крупных позоров в Москве – это князь Владимир. Следом за этим проектом ушел другой позор этого же автора – памятник Калашникову на Садовом кольце. Следующий проект его ученика, который я считаю крайне неудачным, – это Ржевский мемориал. За этим стоят те, кто дает возможность проекту реализоваться, не вникая в эстетическую сторону произведения. А люди все чувствуют. Людей обмануть очень сложно. Я заметил, что практически никогда против серьезной работы люди не выступают, не идет волна безумной критики. Но, когда появляется халтура, это видно. Мне непонятна позиция серьезных профессионалов, которые тихо за этим наблюдают. И вот, знаете, после князя Владимира, когда появляется ряд чудовищных памятников на одну и ту же тему, меня спрашивают, как же ужас такой поставили, а я говорю: «После князя Владимира можно все», потому что мы пробили им дно.