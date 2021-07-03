Авангардист из Нижнего Новгорода установил памятник погибшим студентам на «Перевале Дятлова»

То, что испытал я с командой за последние четыре дня, совершая восхождение на перевал Дятлова, причем не впустую или имея с собой только экипировку и снаряжение, а взяв еще на прицепе 4 метровую скульптуру, инструмент, цемент, металлический каркас - основание, созданный из досок на саморезах настил и пара коробок с разобранными элементами скульптуры , возведение которой на перевале в честь когда-то погибших ребят - собственно говоря и была моей миссией, а также миссией объединений предпринимателей «Клуб лидеров», благодаря которым я создал памятник и всей моей команды, - написал у себя в Инстаграм Григорий. - Вот уже третью ночь мы не спим в прямом смысле. Потому что логистика до перевала - катастрофически сложна. Опишу ее вкратце: это сперва самолёт Москва – Екатеринбург - далее 11 часов на поезде до Ивделя. После чего на внедорожнике 3,5 часа до Вижая. Оттуда на квадроцикле еще 2,5 часа до базы в Ушме /этническая деревни народности Манси/ . Далее ты едешь по непроходимое дороге до базы Ильича. А там и вовсе после ещё 8 часов до перевала. Зачастую останавливаться не было ни времени, ни желания /дожди, комары и Мошкора ТАКОГО адского количества, что это просто ситуация переходила в дурдом/. И все это сопровождается огромным прицепом, который необходимо постоянно перевязывать или трансформировать состав груза, весом в пол тонны, в процессе нашего путешествия