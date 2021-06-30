В Нижнем Новгороде создадут реестр площадок для стрит-арта

Идею о создании единого реестра свободных площадок для стритарта мэр столицы Приволжья предложил на встрече с активистами общественного проекта Приволжского федерального округа «ФормАрт». Вместе с мэром в мероприятии приняли участие глава Нижегородского района Илья Лагутин и замминистра культуры региона Елена Лупина.

Из года в год объекты стрит-арта меняют облик города к лучшему, создавая баланс между исторической архитектурой и современным искусством. Инициатива Юрия Шалабаева поможет уличным художникам в выборе площадок, необходимых для создания своих работ.

Нижний Новгород по праву может считаться столицей стрит-арта. Это звание дает городу не только огромное количество знаковых и необычных произведений уличного искусства. Наряду с «ФормАрт» ежегодно в Нижнем Новгороде проходит крупный фестиваль стрит-арта «Место». В фестивале принимают участие уличные художники со всего мира, а город становится безграничной площадкой для создания новых художественных объектов.