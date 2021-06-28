В Нижнем Новгороде пройдет Rosbank Future Cities

Со 2 июля по 1 августа 2021 года фестиваль цифрового паблик-арта впервые пройдет в 6 городах России, одним из которых станет Нижний Новгород. Rosbank Future Cities это социальный проект Московской международной биеннале молодого искусства, который несет в себе миссию децентрализации культуры с помощью цифровых технологий
Фестиваль запускается единовременно в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске и Нижнем Новгороде, при участии региональных культурных учреждений. С их помощью Rosbank Future Cities призван объединить зрителей со всех концов России вокруг цифрового искусства.
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