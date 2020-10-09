В Нижнем пройдет экскурсия по площади Маркина

11 октября в 13:00 пройдет экскурсия по площади Маркина, она станет первой в целой серии прогулок по территориям программы #СРЕДА800, на которых начались строительные работы.

Экскурсию проведет Дима Четыре — руководитель отдела внешних коммуникаций ИРГСНО и автор проекта Progulkah и архитекторы института, которые разрабатывали концепцию этой территории — они расскажут о проектных решениях, как они реализуются на этапе строительства, о материалах, особенностях работы с городской средой Нижнего Новгорода.

Для участия в программе необходима регистрация.

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Фото: Instagram ИРГСНО.