В Нижнем тестируют первый беспилотный трамвай!

Для эксперимента выбрали ретромодель УТМ 71-415Р, которая ходит по маршруту №5 «улица Кулибина – Мыза» – он менее извилистый, а вагон большую часть поездки обособлен от других участников движения (это важный фактор в обучении машины).
Для беспилотного управления в трамвае установили камеры, радары и лидары. Сейчас отрабатывают взаимодействие бортовой техники с новым оборудованием, а машинное зрение учится строить путь и распознавать дорогу – пока все испытания проходят под присмотром вагоновожатого. На следующем этапе будут тестировать, как система контролирует ключевые сценарии управления вагоном, помогая водителю. Это поможет сделать движение более предсказуемым, плавным и безопасным. Беспилотное управление планируют масштабировать и на вагонах «МиНиН».
Система позволит реализовать автоматическое торможение, остановку перед препятствием, возобновление движения и автономный проезд по городскому маршруту. Работа системы осуществляется с помощью обработки машинным зрением видеоданных, получаемых от установленных камер.
Автономный проезд по городскому маршруту будет возможен по итогам проведения испытаний автоматических ассистентов и наладки стабильной работы.
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