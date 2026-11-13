В Нижнем тестируют первый беспилотный трамвай!

Для беспилотного управления в трамвае установили камеры, радары и лидары. Сейчас отрабатывают взаимодействие бортовой техники с новым оборудованием, а машинное зрение учится строить путь и распознавать дорогу – пока все испытания проходят под присмотром вагоновожатого. На следующем этапе будут тестировать, как система контролирует ключевые сценарии управления вагоном, помогая водителю. Это поможет сделать движение более предсказуемым, плавным и безопасным. Беспилотное управление планируют масштабировать и на вагонах «МиНиН».