В Павлове создали первого в России робота для борьбы с борщевиком!

В некоторых регионах страны ситуацию с распространением борщевика Сосновского называют экологической катастрофой. В Нижегородской области агрессивный сорняк занимает уже свыше 6000 (!) гектаров, больше всего его в Чкаловском, Тонкинском, Краснобаковском, Сосновском и Семеновском районах. Фуранокумарины в соке борщевика повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, а пыльца может вызвать отек дыхательных путей. Также растения затеняют почву, вытягивают из нее питательные вещества и вытесняют другие культуры – один сорняк производит до 100 тыс. (!) семян, которые сохраняют всхожесть до 5 лет. У животных при поедании борщевика портится молоко, а также возникает риск заболеваний.
Разработчики рассказали, что робот уничтожает растение на 96% быстрее человека. Бороться с зарослями будут совместно две роботизированные машины на гусеничном ходу: мульчер срезает стебли и прочищает путь, а опрыскиватель обрабатывает участок специальным раствором.
Комплекс создали в павловской компании «Корона». Распознавать борщевик самостоятельно машина пока не умеет, ее работу контролирует оператор с помощью пульта с дальностью сигнала в 300 метров. Новый комплекс подойдет для борьбы и с другими нежелательными растениями, например золотарником, – все зависит от раствора, который заливают в опрыскиватель.
Лезвия могут срезать плотную и жесткую растительность, даже древесную поросль, толщиной до 9 сантиметров. Мульчер работает без дозаправки более 8 часов: за одну смену обрабатывает более 1,6 гектара земли, а опрыскиватель – более 28 гектаров, быстрее человека на 90% и 96% соответственно. В 2026 году мы провели основные тесты и испытания. Следующий этап – подготовка производства. К весне будущего года планируется выпуск первой опытно-промышленной партии.
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