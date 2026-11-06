В Павлове создали первого в России робота для борьбы с борщевиком!

Разработчики рассказали, что робот уничтожает растение на 96% быстрее человека. Бороться с зарослями будут совместно две роботизированные машины на гусеничном ходу: мульчер срезает стебли и прочищает путь, а опрыскиватель обрабатывает участок специальным раствором.

Комплекс создали в павловской компании «Корона». Распознавать борщевик самостоятельно машина пока не умеет, ее работу контролирует оператор с помощью пульта с дальностью сигнала в 300 метров. Новый комплекс подойдет для борьбы и с другими нежелательными растениями, например золотарником, – все зависит от раствора, который заливают в опрыскиватель.