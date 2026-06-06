Прокатились на новом ретро-поезде с таксофонной будкой, сценой для концертов и советским буфетом

«Ну, погоди!» – детский вагон, его постарались сделать максимально позитивным: на стенах облака, под потолком – кадры из мультиков. Его оформляли вместе с «Союзмультфильмом». Здесь стоит настоящая (и действующая!) советская таксофонная будка – можно позвонить на любой номер, а для маленьких пассажиров есть даже манеж с шариками.

«Высоцкий» – концертный вагон со сценой, колоритным советским ковром, пластинками, знаменитыми снимками барда, афишами его спектаклей. Дизайн навеян интерьерами из Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве (элементы для оформления предоставил его сын и директор музея Никита Высоцкий, он также участвовал в запуске поезда).

Вагон по мотивам фильма «Любовь и голуби» воссоздает обстановку дома его главных героев: печка, самовар, занавески в синюю клетку. А еще есть фотозона с той самой белой тумбочкой, на которую от страха громоздится героиня Людмилы Гурченко с оторванным помпоном в руке. Кадры из фильма, использованные в декоре, предоставил «Мосфильм».

В «Назад в СССР» обустроен советский буфет с уличным аппаратом газирования воды, холодильником ЗИЛ 1960 года и радиолой, на которой посетители-пассажиры могут послушать винтажные пластинки.