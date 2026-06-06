Прокатились на новом ретро-поезде с таксофонной будкой, сценой для концертов и советским буфетом

Электропоезд серии ЭР9Е № 618, получивший название «Красная птица», восстановлен ГЖД в концепции музея СССР на колесах. В составе четыре тематических вагона – «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби». В их оформлении отражены разные этапы позднесоветской поп-культуры. А разработкой дизайна занималась руководитель спецпроектов «НН.Собака.ru» Мария Григоричева (подбирала материалы, цвета и атрибуты, которые погружают пассажира в эпоху).
«Ну, погоди!» – детский вагон, его постарались сделать максимально позитивным: на стенах облака, под потолком – кадры из мультиков. Его оформляли вместе с «Союзмультфильмом». Здесь стоит настоящая (и действующая!) советская таксофонная будка – можно позвонить на любой номер, а для маленьких пассажиров есть даже манеж с шариками.
«Высоцкий» – концертный вагон со сценой, колоритным советским ковром, пластинками, знаменитыми снимками барда, афишами его спектаклей. Дизайн навеян интерьерами из Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве (элементы для оформления предоставил его сын и директор музея Никита Высоцкий, он также участвовал в запуске поезда).
Вагон по мотивам фильма «Любовь и голуби» воссоздает обстановку дома его главных героев: печка, самовар, занавески в синюю клетку. А еще есть фотозона с той самой белой тумбочкой, на которую от страха громоздится героиня Людмилы Гурченко с оторванным помпоном в руке. Кадры из фильма, использованные в декоре, предоставил «Мосфильм».
В «Назад в СССР» обустроен советский буфет с уличным аппаратом газирования воды, холодильником ЗИЛ 1960 года и радиолой, на которой посетители-пассажиры могут послушать винтажные пластинки.
Мария Григоричева
главный дизайнер «Красной птицы»
Во всех вагонах сохранены и отреставрированы деревянные лавки как неотъемлемый элемент советской электрички. Мебель специально создана с имитацией лака и цвета, которые были популярны в Советском Союзе. Также мы оставили кнопку милиции и плафоны на потолке. Вагоны укомплектованы подлинными предметами того времени, чтобы погрузить пассажиров в эпоху СССР: например, матрешка, часы и будильники, бюст Ленина, выполненный из бисквитного фарфора Ленинградского фарфорового завода, настоящая печатная машинка, журналы, книги и лото. Предметы, которые требуют фиксации во время движения, закреплены, а все остальные находятся в свободном доступе пассажиров. Также атмосферу в вагонах мы будем создавать с помощью специальных ароматических установок.
Модель ЭР9Е № 618 была выпущена в 1984 году и открыла движение пригородных поездов по южному ходу Горьковской железной дороги. Первый рейс обновленный поезд совершил от Царского павильона в Нижнем до станции «Семенов», а в дальнейшем будет использоваться для туристических и организованных групповых поездок.
Фото: Анастасия Волкова
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