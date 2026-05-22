В Нижнем появилась новая технология оплаты проезда в метро


Теперь можно оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания банковской карты к терминалу — достаточно смартфона с доступом в интернет. 

Новый сервис называется «Геопэй», и трехстороннее соглашение о его внедрении и развитии цифровых сервисов оплаты в транспорте Нижнего Новгорода было подписано на конференции ЦИПР-2026 между Сбером, региональным транспортным оператором Нижегородской области «Ситикард» и картографическим сервисом 2ГИС, который выступает технологическим партнером проекта.

Стоимость проезда — в соответствии с утвержденным муниципальным тарифу на разовую поездку.

Леонид Самухин

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Для большего комфорта пассажиров стараемся предоставить возможность выбирать способы оплаты проезда. Теперь пассажирам метро не нужно будет тратить время на то, чтобы достать карту. В конечном счете это уменьшает время, которое пассажиры тратят перед турникетом.

Леонид Лишневецкий

Генеральный директор Сбер2B

Оплата проезда с помощью нового сервиса дополняет уже существующие способы оплаты проезда, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант прохода через турникет. Проект реализован в партнерстве с участниками транспортной экосистемы региона и открывает основу для дальнейшего масштабирования цифровой оплаты на других видах городского транспорта.

