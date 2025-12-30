Украденное послание потомкам, станция-призрак и едва не разорвавшийся на стройке 250-килограммовый снаряд

Делимся самыми интересными фактами из истории «Нижегородского метро» (в уходящем году ему исполнилось 40 лет!)
Строительство Горьковского метрополитена началось со станции «Ленинская» в 1977 году. Ее же торжественно открыли 19 ноября 1985 года (потому что именно на Молитовке появились первые жилые дома для рабочих), а уже на следующий – остальные станции Автозаводской линии от «Московской» до «Пролетарской», депо и инженерный корпус.
Станция «Московская» – единственная, которую спроектировали не нижегородские архитекторы, а столичный специалист – Виктор Черёмин. Вплоть до 2020 года это была самая большая станция метро в России (2 платформы и 4 пути двух линий метрополитена). Кстати, сооружали станцию с учетом организации в будущем сквозного движения поездов Сормовской линии в Нагорную часть города. Значительную часть ее было решено разместить под площадью Революции с тем, чтобы ограничиться сносом лишь небольшого района малоэтажной застройки.
«Нижегородское метро»: «При строительстве станции «Заречная» метростроевцы обнаружили непонятную болванку, оказавшейся 250-килограммовой немецкой фугасной бомбой, готовой взорваться в любую минуту от удара ковша экскаватора, ножа бульдозера, сброшенной железобетонной конструкции. В годы войны город Горький подвергался бомбардировкам, поэтому находка вполне объяснима. Дальнейшую судьбу неразорвавшейся бомбы, пролежавшей в земле более сорока лет, решали саперы».
В 1987 году состоялось открытие еще двух станций – «Автозаводской» и «Комсомольской», в честь которой в вестибюле подземки заложили капсулу с посланием комсомольцев потомкам. Памятный знак об этом расположен в демонстрационном зале учебного центра (музее) метро, однако где находится сама капсула, никто не знает: десять лет назад ее украли. Поскольку она находилась в закрытом помещении, сделать это мог только кто-то из работников метрополитена.
«Нижегородское метро»: «Есть в Нижнем и станция-призрак – это станция «Ярмарка», которая должна была располагаться сразу за станцией «Московская». Ее строительство началось в 1993 году, но велось крайне нестабильно. Наконец в 1996 году с площади Ленина были убраны заборы и разобрана стройплощадка. После «Ярмарки» планировалось продлить Сормовско-Мещерскую линию далее в район «Мещерское озеро» вплоть до станции «Волга». В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2015 году было принято решение построить станцию «Стрелка», поближе к новому стадиону. А станция «Ярмарка», запланированная рядом с выставочным центром «Нижегородская ярмарка», была пропущена».
Кстати, в Нижнем нет по-настоящему глубоких (от 20 метров) станций метро. Самая мелкая – «Чкаловская» – уходит под землю всего на 5 метров, самая глубокая – «Горьковская» на 16 метров. Для сравнения: рекордсмен по глубине в Москве «Парк Победы» – 76,5 м, в Санкт-Петербурге – «Адмиралтейская» – 86 метра, в Екатеринбурге – «Уральская»« – 42 метра. Одна из причин заключается в том, что в 1930-х станции старались делать на значительной глубине в целях безопасности: предполагалось что они также смогут выполнять функцию бомбоубежища. Новые станции («Площадь Свободы» и «Сенная») будут обладать схожими характеристиками, сообщили в «Нижегородское метро».
