Украденное послание потомкам, станция-призрак и едва не разорвавшийся на стройке 250-килограммовый снаряд

В 1987 году состоялось открытие еще двух станций – «Автозаводской» и «Комсомольской», в честь которой в вестибюле подземки заложили капсулу с посланием комсомольцев потомкам. Памятный знак об этом расположен в демонстрационном зале учебного центра (музее) метро, однако где находится сама капсула, никто не знает: десять лет назад ее украли. Поскольку она находилась в закрытом помещении, сделать это мог только кто-то из работников метрополитена.

«Нижегородское метро»: «Есть в Нижнем и станция-призрак – это станция «Ярмарка», которая должна была располагаться сразу за станцией «Московская». Ее строительство началось в 1993 году, но велось крайне нестабильно. Наконец в 1996 году с площади Ленина были убраны заборы и разобрана стройплощадка. После «Ярмарки» планировалось продлить Сормовско-Мещерскую линию далее в район «Мещерское озеро» вплоть до станции «Волга». В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2015 году было принято решение построить станцию «Стрелка», поближе к новому стадиону. А станция «Ярмарка», запланированная рядом с выставочным центром «Нижегородская ярмарка», была пропущена».