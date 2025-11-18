Обложка с гигантскими утками от художника Максима Трулова и запах «жаворонков» с изюмом на 6 странице

Поделились завсегдатаи электротранспорта и тем, что особенно ценят в поездках: аромат «жаворонка» с изюмом, наполняющий вагон, когда тот проезжает мимо Сормовского хлебозавода; или вид, который открывается из окон шестерки, поворачивающей от станции «Варя» к Сормовскому парку через уютные дворы («театр на колесах»!) и абсолютно «зеленому туннелю».

Антон Т., пассажир: «Я бы рекомендовал пройти весь трамвайный маршрут пешком – рядом с путями. Только аккуратно, конечно. Уникальная архитектура, пристройки, ямки, кирпичные домики. От Гордеевки – до «Буревестника» – путешествие из захолустья в сталинскую застройку и советскую эстетику».