Обложка с гигантскими утками от художника Максима Трулова и запах «жаворонков» с изюмом на 6 странице

Вышел второй номер городской газеты о нижегородском трамвае от команды студии «Тихая», которая в этот раз исследует маршруты № 6 и 7, связывающие Канавинский и Сормовский районы. Читаем, например, о забавных привычках пассажиров, которые подшучивают над любопытными бабушками, слушают музыку 1920-х и составляют портрет личности по рукам. А одна из собеседниц рассказывает редакции об известной «профессиональной чтице», декламирующей в трамвае Лермонтова и Ахматову.
Поделились завсегдатаи электротранспорта и тем, что особенно ценят в поездках: аромат «жаворонка» с изюмом, наполняющий вагон, когда тот проезжает мимо Сормовского хлебозавода; или вид, который открывается из окон шестерки, поворачивающей от станции «Варя» к Сормовскому парку через уютные дворы («театр на колесах»!) и абсолютно «зеленому туннелю».
Антон Т., пассажир: «Я бы рекомендовал пройти весь трамвайный маршрут пешком – рядом с путями. Только аккуратно, конечно. Уникальная архитектура, пристройки, ямки, кирпичные домики. От Гордеевки – до «Буревестника» – путешествие из захолустья в сталинскую застройку и советскую эстетику».
Главная героиня номера – Анна Медведева, экскурсовод, член общества «Нижегородский краевед», лауреат премии Минина и Пожарского и «профессиональная сормовичка» (с детства знает здесь каждый уголок и помнит улицу Щербакова деревней Мышьяковкой с картофельными полями).
Второе издание посвящено удивительному маршруту № 6 / 7: являясь полукольцевыми, эти трамваи составляют единый маршрут от Московского вокзала до Старого Сормова и потом через Московский район обратно до Гордеевки, один в одну сторону, второй в другую. Мы составили хронологию развития маршрута, от начала 20 века, взяли большое интервью у Анны Медведевой и, конечно, пообщались с пассажирами трамваев и местными жителями – о важности родных мест и неожиданных открытиях.
Найти номер (тираж – всего 5 тысяч!) можно будет уже на следующей неделе, например, в Нижегородском планетарии (Революционная, 20) и Библиотеке Попова (Горная, 30). Все точки – здесь.
