«Первое трамвайное медиа» от команды «Тихой»

Команда сосредоточилась на изучении трёх трамвайных направлений – маршрутов «№ 5», «№ 6 / № 7», «№ 3 / № 8»:

Алиса Савицкая, главный куратор студии «Тихая»: «С одной стороны, хотелось взять те маршруты, которые «пронизывают» разные районы города, соединяют его части в единое, как, например, трамваи № 6 и № 7, связывающие железнодорожный вокзал, Московский и Сормовский районы. С другой стороны, ход работ по реконструкции трамвайных путей внес свои коррективы – так, пришлось заменить маршрут № 417, идущий сквозь Ленинский и Автозаводский районы, на два отдельных, № 3 и № 8».

На наш вопрос (вполне, как кажется, логичный от редакции с офисом на Рождественской), почему в проекте нет маршрута № 2, Алиса отвечает категорично:

«"Выключить" из проекта кольцо "двойки" было принципиальным решением. И дело не только в масштабной реконструкции, которая на время лишила пользователей этого маршрута. Центр Нижнего Новгорода перегружен культурными активностями, для которых трамвай № 2 становится и транспортным средством, и площадкой для творческих экспериментов. Хотелось сделать шаг в сторону, отказаться от очевидно выигрышного и, не побоюсь этого слова, привилегированного маршрута в пользу менее известных, но не менее значимых для города».

Фото: Студия «Тихая», Алексей Шевченко