Проехать в метро по улыбке: биометрическую оплату запустили на всех 15 станциях в Нижнем

Новый способ дополняет другие способы оплаты проезда: наличные, по банковской или транспортной карте, через смартфон или куаркод. Для оплаты улыбкой нужно на экране специального терминала выбрать соответствующий режим и посмотреть в камеру.

Текст: Светлана Горлина

Фото: пресс-служба