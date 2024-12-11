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Проехать в метро по улыбке: биометрическую оплату запустили на всех 15 станциях в Нижнем

С 11 декабря во всех 27 вестибюлях метрополитена Нижнего Новгорода начали работать биометрические терминалы для «Оплаты улыбкой» Сбера, интегрированные с системой оплаты проезда «Ситикард». Сервис  доступен пользователям любых банков.

Новый способ дополняет другие способы оплаты проезда: наличные, по банковской или транспортной карте, через смартфон или куаркод. Для оплаты улыбкой нужно на экране специального терминала выбрать соответствующий режим и посмотреть в камеру.

Текст: Светлана Горлина
Фото: пресс-служба

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