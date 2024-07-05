SUPSERF.NN

Ключ к идеальным выходным, Ключик, точнее. Пятичасовой сап-тур до озера Ключик по речке Суринь – самое то для отдыха душой и телом. Тело будет впитывать дефицитную в эти дни прохладу, душа – высокохудожественные пейзажи. Красоты! Уровень сложности: была не была.

Когда: 6 июля, 10:00

Цена: 2500 руб.

А что взять с собой? Подробности здесь.