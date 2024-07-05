Прибило, значит, к собачьему берегу занимательную бутыль, и не с непредсказуемым розе, как это иной раз (постоянно) случается у нас по пятницам, а с подробным сап-гидом по водоемам Нижнего и предместий. Если вы еще не успели расплескать потребность в приключениях и вообще в каком-то смысле флибустьер, есть несколько хороших вариантов сплавить все неотложные дела на понедельник, а может, и вторник, где им, конечно, самое место.
CRISTALSUP
Рассвет и медитация на сапах. Вот ради них и встаем в пять (!) утра в субботу. Страдания должны окупиться! «Туман, легкая прохлада перед жарким днем, нет толп людей на прогулке и просыпающаяся природа... что может быть прекраснее?» – заманивают нас в соцсетях организаторы. Расслабляющая прогулка по озеру Тосканка после рабочей недели, поэтому уровень сложности: chillout.
Когда: 6 июля, 5:00
Цена: 3500 руб.
Вот здесь прогулки.
SUPSERF.NN
Ключ к идеальным выходным, Ключик, точнее. Пятичасовой сап-тур до озера Ключик по речке Суринь – самое то для отдыха душой и телом. Тело будет впитывать дефицитную в эти дни прохладу, душа – высокохудожественные пейзажи. Красоты! Уровень сложности: была не была.
Когда: 6 июля, 10:00
Цена: 2500 руб.
А что взять с собой? Подробности здесь.
SUPNNOV
3,5 часа вдохновляющего созерцания близких сердцу далей Нижнего. Плывем к Стрелке сливаться с великими реками. Заплыв начинается с берега Волги супротив Александровского сада. Компаниям от шести человек – скидка 15%. Повод составить речную эскадру из всех ваших друзей-интровертов. Уровень сложности: хороший такой середнячок.
Когда: 6 июля, 13:00
Цена: 5000 руб.
Всё тут.
СВОИ В ДОСКУ
Рассвет встретили, уходим в закаты (Нижний – все ж таки их столица). Плаваем в черте города. Свои в доску ребята предлагают полуторачасовой сап-серфинг по Никольскому рукаву Волги, которая в эти часы со всеми подробностями дублирует происходящее в небе великолепие. Уровень сложности: восторженный новичок!
Когда: 6 июля, 18:30
Цена: 1800 руб.
Другие маршруты и расписание смотрим здесь.
LINDA SUP
Приплыли... мост... точнее, шесть! Все на маршруте Зуево – Рекшино на реке Линде. И на природе побывать, и архитектуру переправ оценить – звучит многообещающе. Уровень сложности: с детьми тоже можно.
Когда: 7 июля, 9:00
Цена: 2500 руб.
TOSKANASUP
Иногда хочется просто плыть по течению. Если хочется, то сможется! Маршрут от озера Ключик до Тосканки – трехчасовой заплыв без фитнес-челенджей. «Ты неси меня, река-а-а...» Очень все это подходит юным и не слишком натуралистам, которые, наконец, вырвались. Уровень сложности: я приехал отдыхать!
Когда: 7 июля, 12:00
Цена: 2500 руб.
GORKYSUP
Маршрут по Линде от GorkySup обещает 15 км лесных пейзажей, чистого воздуха и прозрачной воды. Дополнит картину дня привал с фуршетом (гастропаузы мы любим весьма). Уровень сложности: с инструктором не так уж и страшно.
Когда: 7 июля, 15:00
Цена: 2500 руб.
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архивы компаний
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