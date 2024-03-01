Новый лайнер выйдет из «Красного Сормова» в навигацию в 2025 году

На судне будет палуба с открытым подогреваемым бассейном, детские комнаты, СПА-центр, музыкальный салон и бар с верандой.

Первый круиз пройдет по новому маршруту «Поморское кольцо». Судно отправится из Москвы к Белому морю через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.

Второй круиз — из Москвы по Черному и Азовскому морям. Третий — с заходом в Каспийское море и посещением Махачкалы и Дербента.

Еще в круизной программе — речные туры. В том числе и по «Золотому кольцу».







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Фото: фотобанк



